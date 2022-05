Készen áll első Grand Slam-serlegének megszerzésére Carlos Alcaraz, aki a top 100 legfiatalabb tagjaként már hatodik a férfi teniszezők világranglistáján.

Most Wins on @ATPTour in 2022@AlcarazCarlos03 28@StefTsitsipas 27@AndreyRublev97 25@MioKecmanovic 23



Most Titles on ATP Tour in 2022

Carlos Alcaraz 4@RafaelNadal 3

Andrey Rublev 3@ReillyOpelka 2