Andy Murrayt alaposan feldühítette a versenybíró, aki nem engedélyezte számára, hogy kimenjen a mosdóba.



Andy Murray elképesztő meccset játszott az Australian Openen Thanasi Kokkinakis ellen. A korábbi világelső az első két szettet elvesztette, ám ezt követően újra erőre kapott és 7:6, 6:3, 7:5-re behúzta a maradék három játszmát. A két fél meccse több, mint ötórásra sikeredett és hajnali 4 után ért véget.



Bár Murray végül elégedetten hagyhatta el a pályát, a mérkőzés egy szakaszában nagyon nem volt kibékülve a helyzetével. A 35 éves játékos az ötödik szett előtt szeretett volna elmenni a mosdóba, ám a pályán lévő játékvezető nem engedélyezte számára a szünetet. A teniszező ezt meghallva dühösen fordult a bíró felé.



„Tiszteletben tartom a szabályokat. De annyira tiszteletlen, hogy kib*szottul itt vagyunk hajnali 3-ig, vagy 4-ig és akkor nem engedsz ki vizelni! Ez egy vicc. Ez egy vicc, és ezt te is tudod! Ez tiszteletlenség a játékosokkal szemben, hogy mehetünk ki a WC-re. Nevetséges!” – mondta fortyogva.

Andy Murray into a fifth set in Melbourne (where it’s 3 AM) … asked for a bathroom break, was told it wasn’t an option and he vented. Oh yes, he vented as he should. pic.twitter.com/8dmrFVAJXT