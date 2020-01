Helyszíni tudósítónk jelenti az Australian Openről.



"Ahogy beértem az öltözőbe egy kicsit letört voltam" Örülök, hogy egy szettet nyerni tudtam, de nem vagyok megelégedve a játékommal. - mondta Fucsovics Márton



"A második szettben, amire támaszkodni tudtam az egyáltalán nem működött, emiatt egy kicsit letört voltam.



"Azonban ez egy pozitív évkezdet számomra."



Két évvel ezelőtt is izgultam és most is, de ezúttal azért, mert egy teltházas mérkőzés volt. Míg idén úgy éreztem, hogy ez is csak egy mérkőzés, két éve szenzációnak éltem meg.



Emiatt máshogy mentem fel a pályára.



Az első szett megnyerése után még jobban elhittem, hogy sikerülhet a bravúr, de nem ment úgy a játék, ahogy én szerettem volna. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy taktikát váltott Federer.



"Mindig álmom volt, hogy legalább egyszer játsszak vele" - emlékezett vissza a magyar teniszező.



Örülök, hogy így alakult végül.



A második szett után bennem volt, hogy megpróbálok úgy váltani, ahogy azt Federer tette.



Még a negyedik szettben is azt éreztem, hogy ez bármikor megfordulhat.



Sok olyan volt a mérkőzésen, hogy valami nekem nem sikerült, de ugyanaz Federernek igen.



Nem ment úgy az ütőn a labda, ahogy én szerettem volna, nem tudtam hatékonyan szerválni.



Sport365.hu - Hiába nyerte az első játszmát Fucsovics, Federer jutott tovább

Borítókép: Facebook.com/ Fucsovics Márton