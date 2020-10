Három forgatókönyvvel készülnek a jövő évi wimbledoni teniszbajnokság szervezői.

A házigazdák pénteki közlése szerint készül egy terv arra az esetre, ha a szokásos telt házzal üzemelhetnek, egy arra, ha csak korlátozott számú nézőt engedhetnek be, és egy zárt kapus változat is.



A füves pályás Grand Slam-torna jövő évi tervezett időpontja: június 28-július 11.



A US Opennel és a Roland Garrosszal ellentétben a wimbledoni GS-viadalt idén egyáltalán nem rendezték meg a koronavírus-járvány miatt. New Yorkban nem lehettek jelen szurkolók, a májusról őszre halasztott párizsi versenyen viszont minimális létszámban ugyan, de beengedtek nézőket a létesítménybe.

Borítókép: Alex Davidson/Getty Images