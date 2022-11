A 21-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic nyerte meg a férfi teniszezők szezonzáró ATP-világbajnokságát, mivel a vasárnapi fináléban magabiztosan verte a norvég Casper Ruudot.

A szerbek volt világelsője - akit ezúttal csak hetedikként rangsoroltak - a csoportmérkőzésein és az elődöntőben aratott négy sikere után annak a tudatában lépett pályára a torinói Pala Alpitourban, hogy végső diadala esetén veretlenül lesz világbajnok.