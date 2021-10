Az első helyen kiemelt Sztefanosz Cicipasz búcsúzott a 16 között, a másodikként rangsorolt német olimpiai bajnok, Alexander Zverev viszont bejutott a negyeddöntőbe csütörtökön az 1,97 millió euró (721 millió forint) összdíjazású, bécsi keménypályás férfi tenisztornán.

A világranglistán harmadik görög sztár idén már másodszor maradt alul a rangsorban jelenleg csupán 49. amerikai Francis Tiafoe-val szemben, ráadásul az első megnyert, majd a második elveszített szett után a harmadikban már 3:0-ra is vezetett.



From Wimbledon...to Vienna!@FTiafoe takes down Stefanos Tsitsipas again in 2021 - beating the top seed 3-6 6-3 6-4#ErsteBankOpen pic.twitter.com/n18OL1qcKw