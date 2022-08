A Hungarian GP írását változtatások nélkül közöljük.

Nem sikerült a bravúr, megszakadt Udvardy Panna kilenc meccses győzelmi sorozata, de a magyar lány így is nagyszerű két hetet zár.



A romániai WTA125-ös verseny döntőjében találkozott újra Udvardy Panna és Ana Bogdán. Legutóbb július elején Budapesten mérkőztek és akkor is a 29 éves román nyert, aki jelenleg 75. a ranglistán és négyből négyszer győzött Udvardy ellen.



A második szett most is a magyaré lett, de a döntőben nem volt esélye.



Udvardy Panna hétfőtől így is pályafutása legjobb ranglista helyén találja magát (77.) és a párosban még összejöhet a tornagyőzelem.

