Az első helyen kiemelt Karolina Pliskova meglepetésre a harmadik fordulóban kiesett az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna női versenyében.

A világranglistán harmadik cseh játékost a szerencsés vesztesként főtáblára került brazil Beatriz Haddad Maia búcsúztatta két szettben, aki 112 hellyel mögötte áll. Pliskova 12 kettős hibát ütött a rendkívül szeles időjárásban.

