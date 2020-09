Babos Tímea párostársa, a francia Kristina Mladenovic szerint az amerikai nyílt teniszbajnokságon "fogolyként és bűnözőként" bánnak azokkal, akik kapcsolatba kerülhettek koronavírussal megfertőződött honfitársával, Benoit Paire-rel.

"Ez egy rémálom! Jelenleg csak arra vágyom, hogy visszakapjam a szabadságomat" - mondta a világranglista 44. helyezettje.



Mladenovicra a legszigorúbb koronavírus-protokoll vonatkozik, ezért nem négynaponta, hanem naponta tesztelik, és kizárólag az edzések, illetve a mérkőzések idejére hagyhatja el szállodai szobáját.



A női mezőny 30. kiemeltje a második forduló szerdai játéknapján 6:1, 5:1-re vezetett az orosz Varvara Gracseva ellen, 5:2-nél négy meccslabdája volt, ellenfele mégis fordítani tudott: 7:6-ra megnyerte a második, majd 6:0-ra a harmadik szettet. "All time comeback" - magyarul: minden idők fordítása, ezzel a felütéssel adott hírt a találkozóról a US Open közösségi oldala.



"Öt-kettőnél teljesen összezuhantam. Utálatosan bánnak velünk, de ez nem mentség a vereségemre. Nem az amerikai szövetség hibája, hogy négy mérkőzéslabdát sem tudtam értékesíteni" - utalt az Egyesült Államok Tenisz Szövetségének rendkívül szigorú előírásaira Mladenovic.



Hozzátette, harminc negatív teszt ellenére is fogolyként és bűnözőként bántak vele.



"Szörnyűek a körülmények. Ha ezt előre tudom, soha nem tettem volna be a lábamat erre a tornára" - közölte.



Az első helyen kiemelt Babos, Mladenovic páros csütörtökön (ma) - magyar idő szerint - 21 óra körül a Kaitlyn Christian, Giuliana Olmos amerikai, mexikói duó ellen mutatkozik be.

Borítókép: Quality Sport Images/Getty Images