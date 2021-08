Danyiil Medvegyev és Reilly Opelka játssza a döntőt a 3,5 millió dollár (1,05 milliárd forint) összdíjazású, torontói keménypályás férfi tenisztornán.

Az első helyen kiemelt orosz magabiztos játékkal múlta felül az elődöntőben az amerikai John Isnert. Az összecsapás még egy óráig sem tartott és Medvegyev csak négy gémet veszített.

