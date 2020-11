Az orosz Danyiil Medvegyev nyerte meg a férfi teniszezők londoni ATP-világbajnokságát, miután a vasárnapi döntőben szetthátrányból fordítva legyőzte az osztrák Dominic Thiemet.

A harmadik helyen kiemelt bécsújhelyi játékos - aki tavaly is finalista volt - a nyitószettben 2:2-nél elvette a negyedikként rangsorolt orosz adogatását, majd előnyét végigvitte, és 47 perc alatt hozta a játszmát.



A folytatásban Medvegyev - aki tavaly három vereséggel búcsúzott a vb-től - 2:2-nél egy 13 labdamenetet hozó gémben tartotta meg a szerváját. Mindkét oldalon akadtak további bréklabdák, de a szett rövidítésbe torkollott, amelyben a 24 éves moszkvai teniszező 0-2-ről sorozatban hét pontot nyerve kiegyenlített.



Az utolsó felvonásban is 2:2-nél jött a kulcsfontosságú gém, ekkor Medvegyevnek a nyolcadik bréklabdájánál sikerült a meccs során először elvennie a US Open-bajnok adogatását. Innentől már nem engedte ki a kezéből a meccset, amely 2 óra 41 percig tartott.



Az orosz teniszező veretlenül szerezte meg pályafutása első vb-címét, és a trófea mellé 1,5 millió dollárt (454 millió forint) kapott.



A jubileumi, ötvenedik ATP-világbajnokságot a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezték, az összdíjazás pedig a tavalyi 9-ről 5,7 millió dollárra csökkent Londonban, amely utoljára volt a szezonzáró viadal helyszíne. A vb-nek 2021-től 2025-ig Torino ad majd otthont.

Eredmény, döntő, egyes:



Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)-Dominic Thiem (osztrák, 3.) 4:6, 7:6 (7-2), 6:4

korábban:

páros:

Wesley Koolhof, Nikola Mektic (holland, horvát, 5.)-Jürgen Melzer, Edouard Roger-Vasselin (osztrák, francia, 7.) 6:2, 3:6, 10-5 - döntő rövidítés

Az elmúlt tíz év vb-döntői:



2011: Roger Federer (svájci) - Jo-Wilfried Tsonga (francia) 6:3, 6:7 (6-8), 6:3

2012: Novak Djokovic (szerb)-Roger Federer 7:6 (8-6), 7:5

2013: Novak Djokovic-Rafael Nadal (spanyol) 6:3, 6:4

2014: Novak Djokovic-Roger Federer játék nélkül

2015: Novak Djokovic-Roger Federer 6:3, 6:4

2016: Andy Murray (brit)-Novak Djokovic 6:3, 6:4

2017: Grigor Dimitrov (bolgár)-David Goffin (belga) 7:5, 4:6, 6:3

2018: Alexander Zverev (német)-Novak Djokovic 6:4, 6:3

2019: Sztefanosz Cicipasz (görög)-Dominic Thiem (osztrák) 6:7 (6-8), 6:2, 7:6 (7-4)

2020: Danyiil Medvegyev (orosz)-Dominic Thiem 4:6, 7:6 (7-2), 6:4

Kép: Clive Brunskill/Getty Images