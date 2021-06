A cseh Barbora Krejcikova lesz a 31. kiemelt orosz Anasztaszija Pavljucsenkova ellenfele a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének döntőjében.

Pénteken, a nap második női elődöntőjében Krejcikova a 17. helyen kiemelt görög Maria Szakkarit győzte le maratoni csatában, döntő szett 9:7-re.



Az első játszma óriási brékcsatát hozott - a 12 játékból hétszer az adogató veszített -, és végül Krejcikova került előnybe. A második szettben Szakkari 4:0-ra meglépett, és a folytatásban kettős brékelőnyéből egyet ugyan leadott, de végül kiegyenlítette hátrányát.



A harmadik játszmában 1:1 után a görög játékos ismét brékelőnyre tett szert, majd 5:4-es vezetésénél brék-, egyben meccslabdához jutott, amelyet azonban Krejcikova hárított. Ettől lendületbe jött a cseh teniszező, átvette a vezetést, majd fogadóként jutott két gémben is meccslabdákhoz, amelyekből az ötödikkel tudta lezárni a találkozót.



Az összecsapás 3 óra 19 percig tartott.



Krejcikova Grand Slam-tornákon korábban egyesben legtovább tavaly a Roland Garroson jutott, amikor nyolcaddöntős volt. Női párosban viszont már több sikerélményben lehetett része: 2018-ban Párizsban és Wimbledonban is győzött, idén döntős volt az Australian Openen, ezeken kívül ötször volt még elődöntőben. Párosban most is ott van a legjobb négy között.



A 29 éves Pavljucsenkova (32. a világranglistán) és a 25 éves Krejcikova (33.) egyesben még nem, csupán párosban találkozott egymással, mindkét alkalommal utóbbi volt a győztes duó tagja.



Eredmények:



nők, elődöntő:

Krejcikova (cseh)-Szakkari (görög, 17.) 7:5, 4:6, 9:7

Pavljucsenkova (orosz, 31.)-Zidansek (szlovén) 7:5, 6:3

vegyes páros, döntő:

Krawczyk, Salisbury (amerikai, brit)-Vesznyina, Karacev (orosz) 2:6, 6:4, 10-5 - döntő rövidítés

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images