Az első helyen kiemelt Sofia Kenin és a másodikként rangsorolt Jelina Szvitolina is mérkőzéslabdát hárítva jutott be a negyeddöntőbe az Abu-Dzabiban zajló, 565 ezer dollár (170 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán.

Az amerikai Kenin - aki címvédőként készül a februári Australian Openre - vasárnap a kazah Julija Putyincevát búcsúztatta úgy, hogy 3:6, 5:6-nál egy labdára volt a kieséstől.

After a tough battle, @SofiaKenin is into the quarterfinals!



She defeats Putintseva 3-6, 7-6(5), 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/2qz8VUxg5I