A Marca exkluzív anyagot készített John McEnroeval, ahol több témára is kitért, a legizgalmasabb mégis Novak Djokovic helyzete volt, ugyanis a US Open vészesen közeledik, a szerb helyzete pedig továbbra is megoldatlan.

McEnroe szót ejtett Federerről, illetve Serena Williams visszavonulásáról is. Elmondta, hogy mindkét játékos valami egészen más szintet képvisel a sportágban, mint bárki más, és ha ők a pályán vannak, teljesen más az egész sport.

„Szerintem hülyeség, hogy nem engedik játszani Djokovicot a US Openen. Vicc kategória. Én a helyében beoltattam volna magam, de tiszteletben kell tartani a döntését. Két és fél éve élünk együtt ezzel a járvánnyal, komolyan viccnek tartom, hogy emiatt ne engedjék játszani.”

Fotó: Shi Tang/Getty Images