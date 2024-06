John McEnroe nagy rajongója Carlos Alcaraznak, és 21 évesen jobbnak titulálta a spanyolt, mint Novak Djokovic, Rafael Nadal és Roger Federer.

Ha megnézzük a 'Nagy Hármas' történetét, észrevesszük, hogy csak Nadal volt igazán látványos már tinédzserként is. Federernek kellett egy kis idő, hogy valóban pusztító erővé váljon, és Djokovic is kicsit lassan kezdett.

A spanyol 18 évesen már ott volt, legyőzve a világ legjobb játékosait. Alcaraz ebben a tekintetben különbözik a Nagy Három nagy részétől, mert tinédzserként lépett be a profik közé, hogy 2022-ben már valóban átvegye az ATP Tour irányítását.

Amikor abban az évben megnyerte a US Opent, Alcaraz világelsővé is vált, valaha volt legfiatalabb férfi játékosként. Most 21 éves, és egy harmadik Grand Slam-trófeát szerzett Párizsban azzal, hogy a döntőben legyőzte Alexander Zverevet.

A döntő után John McEnroe a "legjobb 21 évesnek nyilvánította, akit valaha látott". Ez nem újdonság, mert McEnroe korábban is tett már hasonló kijelentéseket Alcarazról. Különböző szempontokban is a legjobbnak és a legteljesebb fiatal játékosnak nevezte, ami nyilvánvalóan nagyon nagy dicséret a spanyol felé.

"Meg kell mondanom, csak a felvétel kedvéért, hogy Carlos Alcaraz a kedvenc játékosom, akit figyelek. Ő a legügyesebb fiatalember, akit valaha láttam játszani ennyi idősen. Nehéz elképzelni, hogy hová tud tovább fejlődni, mert olyan jó már most mindenben."

A spanyol minden bizonnyal gyorsan bekezdett. 21 évesen három Grand Slam-trófeát nyert már, amivel az ATP Tour harmadik legtöbb major-trófeájával rendelkező aktív játékosa lett (Andy Murrayvel és Stan Wawrinkával holtversenyben), Rafael Nadal és Novak Djokovic mögött.

"De számomra 21 évesen jobb, mint Federer, Nadal és Djokovic... Alcaraz egyedülálló és egy igazi egyéniség, akire sokáig szükségünk van a sportban. Szeretni kell azt, amit a sportba hoz."

