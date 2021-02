A hazai közönség előtt szereplő Nick Kyrgios ötszettes csatában győzte le a 29. helyen kiemelt francia Ugo Humbert-t az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi tornájának második fordulójában.

A 25 éves játékos lassacskán lendült csak bele a játékba, a világranglistán 34. riválisa az első játszmát be is húzta, ám a következő szettben már nem bírt Kyrgiosszal.



A folytatásban megint Humbert volt a jobb, 2-1-re elhúzott, a negyedik játszmában pedig közel volt a sikerhez, ám 5:4-es állásnál Kyrgios két meccslabdát is hárított, majd brékelt és egyenlített, a szettet pedig rövidítésben megnyerte.



A közönség által végig támogatott ausztrál sztár innen megállíthatatlannak bizonyult, a döntő játszmát már a másodikhoz hasonló magabiztossággal 6:4-re hozta, így lezárta a meccset, amely 3 óra 29 percig tartott. Kyrgios a következő körben a harmadik helyen kiemelt, tavaly döntős, US Open-győztes osztrák Dominic Thiemmel találkozik.



Közben a hatodikként rangsorolt német Alexander Zverev három szettben legyőzte az amerikai Maxime Cressyt, ezzel ő is bejutott a legjobb 32 közé.

Eredmények:

férfiak, 2. forduló (a 32 közé jutásért):



Zverev (német, 6.)-Cressy (amerikai) 7:5, 6:4, 6:3

Carreno-Busta (spanyol, 15.)-Vesely (cseh) 6:3, 7:6 (7-3), 2:6, 6:4

Fritz (amerikai, 27.)-Opelka (amerikai) 4:6, 7:6 (8-6), 6:7 (4-7), 7:6 (7-5), 6:2

Kyrgios (ausztrál)-Humbert (francia, 29.) 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7-2), 6:4

Mannarino (francia, 32.)-Kecmanovic (szerb) 6:1, 6:2, 6:4



korábban:

Djokovic (szerb, 1.)-Tiafoe (amerikai) 6:3, 6:7 (3-7), 7:6 (7-2), 6:3

Thiem (osztrák, 3.)-Köpfer (német) 6:4, 6:0, 6:2

Schwartzman (argentin, 8.)-Muller (francia) 6:2, 6:0, 6:3

Shapovalov (kanadai, 11.)-Tomic (ausztrál) 6:1, 6:3, 6:2

Raonic (kanadai, 14.)-Moutet (francia) 6:7 (1-7), 6:1, 6:1, 6:4

Fucsovics Márton-Wawrinka (svájci, 17.)7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11-9)

Auger-Aliassime (kanadai, 20.)-Duckworth (ausztrál) 6:4, 6:1, 6:2

Lajovic (szerb, 23.)-Bublik (kazah) 6:4, 7:6 (7-4), 4:6, 6:3

Martinez (spanyol)-Ruusuvuori (finn) 1:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7-5)

Karacjev (orosz)-Geraszimov (fehérorosz) 6:0, 6:1, 6:0

Borítókép: Mark Metcalfe/Getty Images