Korruptnak nevezte a férfi versenyeket szervező ATP-t Nick Kyrgios ausztrál teniszező, akit két hete 113 ezer dollár (33,1 millió forint) pénzbüntetéssel sújtott a szervezet a cincinnati tornán mutatott viselkedéséért.

A 24 éves játékos a US Openen egy kérdésre válaszolva azt mondta, egyáltalán nem viselte meg mentálisan a büntetés.

"Akárhogy is nézzük, az ATP meglehetősen korrupt, úgyhogy egy ilyen eset nem tud megzavarni" - jelentette ki Kyrgios, akit az ATP azért szankcionált, mert Cincinnatiben az orosz Karen Hacsanov elleni találkozón engedély nélkül elhagyta a pályát, káromkodott, továbbá sportszerűtlenül viselkedett ellenfelével szemben.

"Egyébként meg miért beszélgetünk egy olyan esetről, ami hetekkel ezelőtt történt, miközben épp most vertem meg valakit a US Open első fordulójában?" - tette fel aztán a kérdést Kyrgios, aki New Yorkban az amerikai Steve Johnsont búcsúztatta szerdán.

Az ausztrál játékos - aki botrányai mellett idén már két viadalt is megnyert - ezt megelőzően a júniusi londoni tornán kapott 17 500 dolláros büntetést, előtte pedig a májusi római versenyen balhézott a mérkőzésvezetővel, ami miatt leléptették.

(Photo by Steven Ryan/Getty Images)