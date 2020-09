A januári Australian Open bajnoka, az amerikai Sofia Kenin 6:0, 6:0-ra kikapott Viktorija Azarenkától a római salakpályás tenisztorna női versenyében.

A szombaton a US Openen döntős fehérorosz játékos mindössze 61 perc alatt verte a harmadik kiemeltet úgy, hogy ő csupán négy, míg Kenin 22 ütést rontott.



A férfiaknál a 18 éves olasz Lorenzo Musetti azután, hogy a három selejtezőfordulóban, majd az első körben Stan Wawrinkán is túljutott, a nyolcaddöntőbe kerülésért a japán Nisikori Kejt is legyőzte.

Eredmények, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

férfiak (3,8 millió euró összdíjazás):



Ruud (norvég)-Sonego (olasz) 6:3, 6:4

Musetti (olasz)-Nisikori (japán) 6:3, 6:4

Köpfer (német)-Monfils (francia) 6:2, 6:4

korábban:

Humbert (francia)-Fognini (olasz, 7.) 7:5, 7:6 (7-4)

Hurkacz (lengyel)-Rubljov (orosz, 9.) 7:6 (8-6), 3:6, 6:2

Lajovic (szerb)-Raonic (kanadai, 13.) 7:6 (7-3), 4:6, 6:2

Schwartzman (argentin, 8.)-Millman (ausztrál) 6:4, 7:6 (7-1)

Shapovalov (kanadai, 12.)-Martinez (spanyol) 6:4, 6:4



nők (2 millió dollár összdíjazás):



Azarenka (fehérorosz)-Kenin (amerikai, 3.) 6:0, 6:0

Hercog (szlovén)-Bertens (holland, 5.) 6:4, 6:4

korábban:

Konta (brit, 7.)-Begu (román) 6:0, 6:4

Putyinceva (kazah)-Martic (horvát, 8.) 6:3, 6:7 (2-7), 6:4

Muguruza (spanyol, 9.)-Gauff (amerikai) 7:6 (7-3), 3:6, 6:3

Vondrousova (cseh, 12.)-Rus (holland) 6:3, 6:3

Kuznyecova (orosz)-Kontaveit (észt, 14.) 4:6, 7:5, 6:3

Kaszatkina (orosz)-Siniakova (cseh) 6:2, 6:3



korábban:

női páros, nyolcaddöntő:

Asia Muhammad, Arina Rodionova (amerikai, ausztrál) - Babos Tímea, Csang Su-aj (magyar, kínai, 2.) 6:4, 2:6, 10-5 - döntő rövidítés

