A kanadai Denis Shapovalov legyőzte a világbajnoki címvédő görög Sztefanosz Cicipaszt az Ausztráliában zajló tenisz ATP Kupa pénteki nyitányán.

A három városban sorra kerülő férfi csapatverseny brisbane-i helyszínén a balkezes kanadai két rövidítéses szettben verte a világranglista hatodik helyezettjét. Mivel a folytatásban Felix Auger-Aliassime is legyőzte Mihail Pervolarakiszt a Patrick Rafter Arenában, majd Shapovalov és Auger-Aliassime hozta a párost Pervolarakisz és Petrosz Cicipasz - Sztafanosz öccse - ellen, a nemrég Davis Kupa-döntős kanadaiak 3-0-ra nyerték a párharcot.

Perth-ben a norvégok meglepetésre jobbnak bizonyultak az amerikaiaknál, a második egyes során Casper Ruud két meccslabdáról fordított a 33 ászt ütő John Isner ellen.



A sydneyi rajtot kínos közjáték övezte, mivel a moldovai helyett a román himnusz hangzott fel a Belgium elleni csata előtt. A rendezők elnézést kértek a moldovaiaktól, akik végül 3-0-ra kikaptak.

Az először megrendezett ATP Kupán tíz napon át 24 válogatott csap össze, a viadal összdíjazása 15 millió dollár.



Eredmények:



C csoport:

Belgium-Moldova 3-0



Steve Darcis-Alexander Cozbinov 6:4, 6:7 (4-7), 7:5

David Goffin-Radu Albot 6:4, 6:1

Sander Gille, Joran Vliegen-Cozbinov, Albot 6:7 (5-7), 7:6 (7-4), 11-9 - döntő rövidítés



D csoport:

Norvégia-Egyesült Államok 2-1



Casper Ruud-John Isner 6:7 (3-7), 7:6 (12-10), 7:5

Viktor Durasovic-Taylor Fritz 2:6, 2:6

Ruud, Durasovic-Austin Krajicek, Rajeev Ram 4:6, 6:3, 10-5 - döntő rövidítés



F csoport:

Kanada-Görögország 3-0



Denis Shapovalov-Sztefanosz Cicipasz 7:6 (8-6), 7:6 (7-4)

Felix Auger-Aliassime - Mihail Pervolarakisz 6:1, 6:3

Shapovalov, Auger-Aliassime - Petrosz Cicipasz, Pervolarakisz 6:2, 6:3



Az ATP Kupa csoportbeosztása:

A csoport (Brisbane): Szerbia, Franciaország, Dél-afrikai Köztársaság, Chile

B csoport (Perth): Spanyorország, Japán, Georgia, Uruguay

C csoport (Sydney): Belgium, Nagy-Britannia, Bulgária, Moldova

D csoport (Perth): Oroszország, Olaszország, Egyesült Államok, Norvégia

E csoport (Sydney): Ausztria, Horvátország, Argentína, Lengyelország

F csoport (Brisbane): Németország, Görögország, Kanada, Ausztrália

