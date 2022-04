A wimbledoni bajnokságon térhet vissza egyéves kihagyás után Serena Williams, az amerikaiak 23-szoros Grand Slam-győztes teniszsztárja.

A 40 éves klasszis csütörtökön az Instagramon közölte egy beszélgetés során, hogy minden bizonnyal elindul a londoni GS-tornán, majd augusztus végén a US Openen is. Ez azonban nem régi edzője, Patrick Mouratoglou irányításával történik majd, mivel a francia szakember már a román Simona Haleppel dolgozik.



A világranglista 246. helyére csúszott Williams térdproblémák miatt nem játszott tétmeccset azóta, hogy tavaly júliusban egy rossz mozdulat után feladta wimbledoni első fordulós találkozóját.

Legutóbbi GS-trófeáját a 2017-es Australian Openen gyűjtötte be, azóta négy Grand Slam-döntőben szerepelt, de mindannyiszor kikapott, így nem érte utol az örökrangsort 24 serleggel vezető ausztrál Margaret Courtot.

