A szerb teniszezőnek december 10-ig kellett benyújtani a felmentés kérelmet, ugyanakkor az ügyvédei szerint december 16-án lett pozitív a PCR tesztje. Ami azért tűnik hiteltelennek, mert a szerb posta cikke szerint, december 16-án Novak Djokovic részt vett egy nyilvános eseményen, ahol átvette az őt ábrázoló bélyeget.

Ugyanezt a hírt egyébként, az ATP Tour és Djokovic saját alapítványa is publikálta.Novak 2020-ban már átesett a covidon, de az 2022-ben egyrészt nem jelenthet megfelelő védettséget, másrészt az ausztrál kormány szabályai szerint sem elfogadható indok felmentésként. Fontos megkülönböztetni, hogy a tényleges felmentést, nem az Ausztrál Open szervezői, hanem maga az ausztrál kormány hatóságai tudják csak megadni. Amennyiben a hétfői tárgyaláson nem fogadják el a szerb teniszező indoklását, úgy mehet még másodfokra az ügy, de az már szinte biztos, hogy időben nem lesz megfelelő döntés a versenyhez való induláshoz.

A sport365.hu kapcsolatba lépett Siklós Erik tudósítóval, aki a helyszínen tartózkodik, és ő árult el további részleteket az egyre bonyolultabb ügy kapcsán.

Egyre büdösebb a Djokovic-saga. Csütörtök óta egy szerény melbourne-i hotelben várja a hétfői bírósági tárgyalást a világelső teniszező. Már ez is egy rendkívüli, méltatlan állapot.

Eddig nem lehetett pontosan tudni, hogy a szerb milyen indokkal kért egészségügyi engedményt az Australian Openen történő induláshoz kötelező oltottság alól. Ma kiderült, hogy az ügyvédei szerint 2021. december 16-án pozitív lett a PCR tesztje, tehát másodszor is átesett a Covidon. Ezért kapott engedélyt az indulásra. Fontos! Novak Djokovic a Tennis Australiatól ahhoz kapott medical exemptiont, hogy indulhasson az Australian Openen. Ennek semmi köze ahhoz, hogy beutazhat, beléphet-e Ausztráliába. Pont ezért vonták vissza a korábban kiadott vízumát, mert a határon nem tudta bizonyítania, hogy van érvényes medical exemptionje – az ugyanis a beutazáshoz nem jár annak, aki az elmúlt hat hónapban átesett a Covidon (ott ez nem számít és erről már novemberben tájékoztatták a Tennis Australia CEO-ját. Azért írtam, hogy egyre büdösebb a Djokovic-saga, mert a mai hír után (december 16-án pozitív PCR-teszt eredménye volt) felmentem Djokovic Instagram oldalára, ahol azt találtam, hogy december 18-án arról tett ki posztot, amint átvesz egyet a róla készült bélyegből.

Mi következik ebből?

1. Nem is volt Covidos

2. Covidosan vett részt nyilvános rendezvényen

3. A kiposztolt esemény még december 16. előtt történt, csak a Covid alatt valakinek eszébe jutott kiposztolni.

Az ausztrál kormány világos szabályokat hozott, melyekről több hónappal ezelőtt tájékoztatta a verseny szervezőit is.

A kormány annyira komolyan veszi az ország védelmét, pontos kitételek mentén ad mentességet a versenyre érkezőknek is. Akik ennek nem felelnek meg, nem léphetnek be az országba. Így előfordult olyan is, hogy egy indiai U18-as versenyző, aki azért nem kapott oltást, mert Indiában még nincs engedélyezett oltóanyag 18 év alattiaknak nem fogadták el a felmentési kérelmet. Ugyanígy elutasították egy orosz versenyző kérelmét is, aki bár 2x volt oltva Sputnikkal, mégsem felel meg a kitételeknek, ugyanis a Sputnik oltást nem fogadják el Ausztráliában. Mindebből látható, hogy Djokivic kiutasítása nem a személye ellen szól, hanem a szabályok betartásáról.

Borítókép és képek: novakdjokovicfoundation.org