Helyszíni tudósítás a Roland Garros-ról

Munkatársunk a helyszínről küld minden nap friss tudósításokat, fotókat, videókat. Már a „Nulladik Nap” is mozgalmas volt. Mi lesz még itt...?!

A Roland Garros évek óta a legzsúfoltabb a Grand Slam-versenyek között. Ez már így marad, mert nem költöztetik el és nincs szabad terület a bővítésre. Komoly kihívás ez a franciáknak, de folyamatosan fejlesztik a komplexumot.

Hivatalosan csak vasárnap kezdődik a 118. francia teniszbajnokság (az egyetlen a négyből, amelyik vasárnap rajtol), de már szombaton is hömpölygött a tömeg a Garroson. Gyereknapként hirdették a bemutatómeccseket, de a nézők lelkesen ülték végig az edzéseket is.

Kevesebb, mint egy év alatt felépült az új Philippe Chatrier stadion, ami nagyobb helyet foglal el, mint a tavaly porig rombolt legendás aréna, így tovább csökkent a pályák közötti terület. Egy ázsiai szurkoló könnyen otthon érzi magát, mintha a tokiói, vagy a szingapúri metrón próbálna közlekedni, olyan érzése lehet, amikor átsétál a centerről, mondjuk a Suzanne Lenglen mögötti, tavaly átadott 14-es pályához (ezen játszik vasárnap Fucsovics Márton.)

(Photo by Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images)

A Philippe Chatrier stadion egyébként csak jövőre készül el, jelenleg 80 százalékos. Az idén is ez a center, de nincs még meg a mozgatható teteje és például a sajtóközpontnak ideiglenes helyszínt kellett találni. A médiamunkásokat a föld alá száműzték, a korábban múzeumként funkcionáló létesítménybe, két emelettel a földfelszín alatt. Nem ez az egyetlen ideiglenes megoldás. A játékosok is szűkebb helyen osztoznak és az egyik konditermet annyira alkalmira építették, hogy, amikor Novak Djokovic kezéből földet ért egy méretes medicinlabda, akkor beszakadt a padlózat. Nem jellemző ez a gagyiság, a szervezőknek amúgy is az egyik jelmondatuk, hogy a minőség az első, nem a mennyiség. Ezzel azt próbálják ellensúlyozni, hogy az Australian Open, Wimbledon és a US Open nagyon elhúzott Párizs előtt a méreteivel.

A Philippe Chatrier stadion gigantikus beruházása 380 millió euróba (több mint 123 milliárd forintba) kerül, de az egészet a francia szövetség, az FFT finanszírozza – valamire el kell költeni azt a tetemes profitot, amit évente megtermel a Roland Garros, az egyetlen salakos Grand Slam, amiről 223 országban közvetítenek a 15 nap alatt. A French Open 228 millió eurót generál a párizsi régió GDP-jébe és évente 4700 munkahelyet biztosít. Igen, bombaüzlet.

A férfiaknál az idén is csak egy magyar induló van. Fucsovics Márton szombat délután az olasz Thomas Fabbianoval edzett. Eleinte kicsit sok volt a hiba, de aztán láthatóan megérezte a labdát a magyar. Időnként szemerkélt az eső, majd az egyórás gyakorlás végén leszakadt az ég. Nagy szerencse volt, hogy nem előbb, mert ilyenkor nagyon szigorú edzésbeosztás szerint működnek a pályák, folyamatosan váltják egymást a játékosok. Fucsovicsék után Dzumhur jött, de mehetett is vissza az öltözőbe.

(Fotó: sport365.hu)

Fucsovics Márton kaphatott volna könnyebb ellenfelet is a 64 közé kerülésért, mert Diego Schwartzman igazi salakspecialista, tavaly negyeddöntőt játszott Párizsban és a nyolc között játszmát nyert Nadal ellen. Most is nagyszerű formában játszik: múlt szombaton elődöntős volt és majdnem meglepte Djokovicot. „A Roland Garros a tavaszi salakos szezon utolsó állomása, nekem sorozatban a 7. versenyem. Monte-Carlo előtt azt mondtam, hogy szeretnék annyi pontot csinálni, mint tavaly. Egyelőre még nem teljesült a cél, de eddig is szerettem a kihívásokat. Tudom, mire számíthatok, bízom magamban”- mondta Fucsovics Márton, aki a szombati edzés után percekig adott aláírásokat az őt megrohanó fiatal francia szurkolóknak.

(Fotók: sport365.hu)

A férfiaknál szólhat a 89. francia nemzetközi teniszbajnokság Rafael Nadalról, Novak Djokovicról, Roger Federerről. Mielőtt elmondanám, hogy kiről, miért, tegyünk gyorsan rendbe egy ellentmondást. A 118 francia teniszbajnokság (1891-ben rendezték az elsőt) azért a 89. nemzetközi, mert 1925-ig zárt verseny volt, csak franciák, illetve francia klubban játszó teniszezők indulhattak.

Tehát, Rafael Nadal.

(Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

A spanyol 12. alkalommal nyerheti meg a Muskétások-kupáját, ami példanélküli a tenisz történetében. A férfiaknál már a 11-gyel is csúcstartó, de Margaret Court tizenegyszer győzött Ausztráliában.

Novak Djokovic diadala azért lenne különleges, mert másodszor csinálná meg a Grand Slamet, vagyis egyszerre lenne mind a négy versenyen címvédő.

(Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

Ahhoz képest, tavaly ilyenkor hol tartott, mennyit bukdácsolt, szenvedett, már az óriási teljesítmény, hogy újra ő a világelső.

Roger Federer négy év után tért vissza a Roland Garrosra és mér ez önmagában szenzáció.

(Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

Pont tíz éve győzött itt, ami egyrészről a legközelebbi Grand Slam Bázelhez, másrészről a legtöbb kudarcélménnyel szolgált számára. Azért szívesen emlékezett az elmúlt 20 évre. „Mindig szerettem itt játszani. Először 1998-ban indultam a juniorok között és a következő évben szabadkártyát kaptam a főtáblára. Patrick Raftertől kaptam ki az első fordulóban, a Suzanne Lenglenen játszottunk. Tisztán emlékszem Martina Hingis és Steffi Graf meccsére. Martinával egykorúak vagyunk és nem értettem, hogyan csinálja. Én még pelenkás voltam, ő meg már világelső”- mondta mosolyogva a svájci zseni, aki Fucsovics Mártonhoz hasonlóan már vasárnap bemutatkozik a Roland Garroson.

A dolgok jelenlegi állása szerint nehéz elképzelni, hogy a három király mellett más is maradandót alkothat az idén Párizsban, de azért látható, hogy egyre több a trónkövetelő a fiatalabb korosztályban.

Legközelebb a nőkre is odafigyelünk.