A 19. helyen kiemelt amerikai John Isner és a 30.-ként rangsorolt horvát Marin Cilic már az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság hétfői nyitónapján.

A hazai játékos három játszmában kapott ki honfitársától, Brandon Nakashimától.

A 2014-es bajnok Cilic sem került a 64 közé, mert a német Philipp Kohlschreiber elleni találkozó utolsó szettjében megsérült.

A 32 éves horvát játékos eddig több mint 800 profi meccset játszott, de most először kényszerült feladni a küzdelmet.

A harmadik helyen kiemelt görög Sztefanosz Cicipasz megszenvedett a 2012-es US Open-győztes Andy Murray-vel, miután a 34 esztendős brit játékos a szetteket tekintve már 2-1-re vezetett, de végül sikerült fordítania.



A nőknél a címvédő és 2018-ban is bajnok Oszaka Naomi két játszmában búcsúztatta a cseh Marie Bouzkovát.



A torna főtábláján érdekelt két magyar, Fucsovics Márton és Gálfi Dalma kedden (ma) kezdi meg szereplését New Yorkban.



Eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):



férfiak:

Medvegyev (orosz, 2.)-Gasquet (francia) 6:4, 6:3, 6:1

Cicipasz (görög, 3.)-Murray (brit) 2:6, 7:6 (9-7), 3:6, 6:3, 6:4

Ruud (norvég, 8.)-Szugita (japán) 6:3, 6:2, 6:2

Dimitrov (bolgár, 15.)-Riffice (amerikai) 6:1, 7:6 (7-3), 6:3

Garín (chilei, 16.)-Gombos (szlovákiai) 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (7-4)

Bautista Agut (spanyol, 18.)-Kyrgios (ausztrál) 6:3, 6:4, 6:0

Nakashima (amerikai)-Isner (amerikai, 19.) 7:6 (9-7), 7:6 (8-6), 6:3

Alcaraz (spanyol)-Norrie (brit, 26.) 6:4, 6:4, 6:3

Kohlschreiber (német)-Cilic (horvát, 30.) 6:7 (4-7), 6:7 (3-7), 6:2, 6:1, 2:0-nál Cilic feladta

Pella (argentin)-Krajinovic (szerb, 32.) 6:7 (2-7), 6:3, 6:2, 6:2

Anderson (dél-afrikai)-Vesely (cseh) 7:6 (7-1), 4:6, 3:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4)

Giron (amerikai)-Hoang (francia) 6:3, 6:4, 7:5

Martinez (spanyol)-Duckworth (ausztrál) 4:6, 4:6, 7:6 (9-7), 6:2, 6:2

Andujar (spanyol)-Kukuskin (kazah) 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2

Mannarino (francia)-Herbert (francia) 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:3

Molcan (szlovák)-Ilkel (török) 4:6, 6:3, 6:1, 6:1

Ruusuvuori (finn)-Majchrzak (lengyel) 6:4, 6:2, 3:6, 6:1

Trungelliti (argentin)-Davidovich Fokina (spanyol, 29.) 5:7, 6:3, 7:5, 6:7 (3-7), 6:4

Popyrin (ausztrál)-Albot (moldovai) 6:3, 6:7 (3-7), 6:3, 6:3

van de Zandschulp (holland)-Taberner (spanyol) 2:6, 3:6, 6:4, 7:5, 6:3

Koepfer (német)-Halys (francia) 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4

Rinderknech (francia)-Kecmanovic (szerb) 6:7 (10-12), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4

Tiafoe (amerikai)-Eubanks (amerikai) 7:6 (10-8), 5:7, 6:3, 6:4

Rubljov (orosz, 5.)-Karlovic (horvát) 6:3, 7:6 (7-3), 6:3

Schwartzman (argentin, 11.)-Berankis (litván) 7:5, 6:3, 6:3

Auger-Aliassime (kanadai, 12.)-Donszkoj (orosz) 7:6 (7-0), 3:6, 7:6 (7-1), 7:6 (10-8)

Gojowczyk (német)-Humbert (francia, 23.) 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4

Evans (brit, 24.)-Monteiro (brazil) 6:3, 6:7 (6-8), 6:4, 6:1

Laaksonen (svájci)-Millman (ausztrál) 7:6 (8-6), 7:6 (7-2), 6:1

Lajovic (szerb)-Paire (francia) 6:3, 7:5, 2:6, 6:4

Zapata Miralles (spanyol)-Lopez (spanyol) 5:7, 7:6 (8-6), 4:6, 6:3, 6:3

Bagnis (argentin)-Daniel (japán) 6:3, 6:3, 6:3



nők:

Szabalenka (fehérorosz, 2.)-Stojanovic (szerb) 6:4, 6:7 (7-4), 6:0

Oszaka (japán, 3.)-Bouzkova (cseh) 6:4, 6:1

Szvitolina (ukrán, 5.)-Marino (kanadai) 6:2, 6:3

Krejcikova (cseh, 8.)-Sharma (ausztrál) 6:0, 6:4

Mertens (belga, 15.)-Peterson (svéd) 3:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-5)

Kerber (német, 16.)-Jasztremszka (ukrán) 3:6, 6:4, 7:6 (7-3)

Azarenka (fehérorosz, 18.)-Martincova (cseh) 6:4, 6:0

Ribakina (kazah, 19.)-Szasznovics (fehérorosz) 6:2, 6:3

Dzsabír (tunéziai, 20.)-Cornet (francia) 7:5, 7:5

Gauff (amerikai, 21.)-Linette (lengyel) 5:7, 6:3, 6:4

Kaszatkina (orosz, 25.)-Pironkova (bolgár) 6:2, 6:1

Juvan (szlovén)-Watson (brit) 6:1, 6:4

Garcia (francia)-Dart (brit) 6:7 (6-8), 6:4, 6:2

Petkovic (német)-Begu (román) 6:2, 7:6 (7-3)

Serrano (kolumbiai)-Jorovic (szerb) 6:2, 6:2

Danilovic (szerb)-Parks (amerikai) 6:3, 7:5

Rahimova (orosz)-Mladenovic (francia) 2:6, 6:2, 6:3

McHale (amerikai)-Navarro (amerikai) 6:1, 7:6 (7-5)

Vondrousova (cseh)-Ruse (román) 7:5, 6:0

Grammatikopulu (görög)-Blinkova (orosz) 6:3, 6:2

Paolini (olasz)-Svedova (kazah) 6:3, 6:4

Zidansek (szlovén)-Pera (amerikai) 6:4, 7:6 (7-4)

Masarova (spanyol)-Bogdan (román) 6:7 (9-11), 7:6 (7-2), 7:6 (11-9)

Muguruza (spanyol, 9.)-Vekic (horvát) 7:6 (7-4), 7:6 (7-5)

Halep (román, 12.)-Giorgi (olasz) 6:4, 7:6 (7-3)

Collins (amerikai, 26.)-Suarez Navarro (spanyol) 6:2, 6:4

Kanepi (észt)-Putyinceva (kazah, 31.) 2:6, 7:6 (7-4), 6:2

Alekszandrova (orosz, 32.)-Errani (olasz) 6:3, 6:2

Fernandez (kanadai)-Konjuh (horvát) 7:6 (7-3), 6:2

Kucova (szlovák)-Li (amerikai) 7:5, 6:1

Kalinyina (ukrán)-Serif (egyiptomi) 4:6, 6:1, 6:1

Stephens (amerikai)-Keys (amerikai) 6:3, 1:6, 7:6 (9-7)

