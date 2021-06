Fucsovics Márton két szettben vereséget szenvedett a 619 ezer euró (214 millió forint) összdíjazású stuttgarti füves pályás férfi tenisztorna első fordulójában.

A világranglistán 44. magyar játékos kedden a hatodik helyen kiemelt francia Ugo Humbert-rel csapott össze, pályafutása során először. Az ATP-rangsorban 32. ellenfél kezdett jobban, 3:0-ra elhúzott, majd 3:1-nél ugyan ő is elvesztette adogatójátékát, de azután másodszor is el tudta nyerni Fucsovicsét, és 32 perc alatt szettelőnybe került.

A másodikban Humbert rögtön az első gémben brékelőnyt harcolt ki, majd még kétszer elvette magyar ellenfele szervajátékát, így 1 óra 5 perc alatt magabiztosan söpörte be a győzelmet.



Eredmények, 1. forduló (a 16 közé jutásért):



Humbert (francia, 6.)-Fucsovics 6:3, 6:1

Baszilasvili (georgiai, 5.)-Brown (német) 6:3, 7:6 (7-4)

Cilic (horvát)-Molleker (német) 7:5, 6:3

