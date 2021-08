Gálfi Dalma a 30. helyen kiemelt horvát Petra Martic ellen kezdi meg szereplését az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyének főtábláján.

Gálfi a női selejtezőben induló négy magyar közül egyedüliként jutott főtáblára, a kvalifikációban aratott három győzelme során csupán egy játszmát veszített, még a legelsőt. Utána viszont sorozatban nyerte meg a főtáblát érő hat szettet.



A torna honlapja szerint következő, 30 éves horvát riválisa a 32. helyen áll jelenleg a világranglistán - ahol Gálfi a 152. -, tavaly január közepén viszont még az egyéni legjobbját jelentő 14. pozícióban volt.

Az elmúlt bő tíz évben rendszeresen szerepelt a Grand Slam-tornák főtábláján, különösen a Roland Garroson mozog otthonosan, ahol 2019-ben negyeddöntős volt, de a legutóbbi két US Open is bejutott a nyolcaddöntőbe.



Martic legutóbb augusztus közepén, Cincinnatiban lépett pályára egyesben, ott az első fordulóban szettelőnyről kapott ki a spanyol Paula Badosától. A horvátnak egy WTA-tornagyőzelme van - 2019-ben Isztambulban bizonyult a legjobbnak -, Gálfival még nem mérkőzött.

A US Open főtábláján még egy magyar szerepel: a férfiaknál Fucsovics Márton a 37 éves olasz Andreas Seppi ellen kezd.

Borítókép: MOB/Szalmás Péter