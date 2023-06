Rafael Nadal a januári Australian Open óta nem lépett pályára, hosszan tartó felépülése pedig a vártnál lassabban haladt.



A spanyolnak emiatt ki kellett hagynia a Roland Garrost is, amely a legfontosabb megmérettetés számára a naptárban.

A rosszul haladó felépülés miatt Nadal és stábja arra jutott, hogy kés alá fekszik és egy artroszkópiás beavatkozáson esik át.

A műtétet tegnap este Barcelonában végezték el, közvetlenül a 37. születésnapja előtt. Nadal elmondása szerint a beavatkozás jól sikerült, és már ki is engedték a kórházból, hogy otthon, Mallorcán ünnepelhesse születésnapját.

A várható felépülési idő a hírek szerint öt hónap lesz, így november környékén indulhat ismét versenyen.

According to Rafa, the surgery went well and he will have a 5 months recovery. The most important is that he remains healthy, happy and that he enjoys his birthday



Time for the celebration champ !



