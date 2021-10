Rafael Nadal egyelőre nem tudja, sérülése után mikor tér vissza a teniszpályára.

A 20-szoros Grand Slam-tornagyőztes spanyol játékos bal lábsérüléséből lábadozik, és bár minden nap sokat dolgozik a visszatérésen, egyelőre nem tudja, ez pontosan mikor jön majd el.

"Jó fizikai állapotban szeretnék visszatérni. Pontos tervet követek, de mindig vannak olyan dolgok, melyeket nem tudok százszázalékosan irányítani. Tudom, milyen céljaim vannak és azzal is tisztában vagyok, ezeket hogyan tudom elérni" - fogalmazott mallorcai otthonában a 35 éves teniszező.





Nadal - aki jelenleg hatodik a világranglistán - az év elején hátproblémával küzdött, majd a Roland Garros után lemondta a wimbledoni tornát és az olimpiát is. Legutóbb augusztusban, Washingtonban játszott, akkor jelentette be, hogy az idény hátralevő részét kihagyja.

