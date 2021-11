Piros Zsombor és Marozsán Fábián fordulatos összecsapáson alulmaradt, így a páros mérkőzést megnyerő ausztrálok 2-1-es összesítéssel legyőzték a magyar férfi teniszválogatottat a Davis Kupa-döntő torinói csoportküzdelmeiben.

A harmadik szombati meccsre Köves Gábor kapitány eredetileg Fucsovics Márton és Marozsán Fábián duóját nevezte Alex Bolttal és John Peersszel szemben. Fucsovics azonban előzőleg 3 óra 6 perces meccsen kikapott Alex de Minaurtól, így végül Piros Zsombor lett Marozsán párja 1-1-es állásnál, a mindent eldöntő csatában.



A párharc zárófelvonásában az első szett 3:2-es ausztrál vezetésnél dőlt el, amikor Marozsán elvesztette az adogatását, az ellenfél pedig végigvitte előnyét, és 27 perc elteltével játszmaelőnybe került.



A magyarok - akik korábban nem sokat játszottak együtt - a folytatásban remekül állták a sarat rutinosabb riválisaikkal szemben - a párosspecialista Peers például kétszeres világbajnoknak és egyszeres Grand Slam-győztesnek mondhatja magát. Az ausztrálok szerváival ugyanakkor nemigen tudtak mit kezdeni, fogadóként rendre csak 30-ig jutottak el.

Still in the hunt!



Hungary save match points and take the doubles the distance #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/O8t1hkbgi1