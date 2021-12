Egy újabb különleges edzésen van túl a Career Sport Management fiatal sportolója, Bak-Szabó Norina, aki két ismert hazai zenésznek, Johnny K. Palmernek és Kállay-Saunders Andrásnak adott jó hangulatú teniszleckét.



Budapesten, azon belül is Pesterzsébeten fogadta vendégeit Bak-Szabó Norina, hogy egy jó hangulatú edzés keretében ismét megtanítson két zenészt teniszezni! Nem idegen ez a terület az ifjú hölgytől, hiszen korábban már a Bon-Bon zenekar tagjait is bevezette a sportág rejtelmeibe.



„Egy kicsit félünk, mert azt hallottuk, hogy mindenkit elver” – mondta Norináról nevetve Johnny K. Palmer, aki örömmel fogadta el a lehetőséget, hogy megismerkedjen a tenisz alapjaival. Hozzátette, a hétköznapok során nem szokott annyira mozogni, s ha mégis sportol, akkor edzőterembe vagy futni megy. Nem úgy mint Kállay Saunders András, akinél, elmondása alapján egy ideig fontosabb szerepet töltött be az életében a sport, mint a zene – persze ez ma már nincs így. „

Sok sportot kipróbáltam: kosárlabda, baseball, tenisz, labdarúgás, úszás. A sport az életem volt” – magyarázta.



A Career Sport Management korábban már dolgozott együtt Johnny K. Palmerrel ugyanis a Margitszigeti fák című dalában szereplő sportolók a menedzsment közreműködésével jelentek meg a dalhoz készített videóban, Kállay-Saunders Andrást pedig a rádiókból és a tévékből ismerték, de személyesen most találkoztak először. Az újdonsült teniszezők el is mesélték, milyen visszajelzéseket kaptak a dalukkal kapcsolatosan.

„Nagyon kíváncsiak voltunk milyen visszajelzések lesznek, most volt először, hogy közös dalt csináltunk, magyarul ilyen stílusú R&B-t még nem hoztunk ki és szerintem még mások se itthon. Nagyon vártuk, hogy megjelenjen és szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ez egy nem annyira elterjedt műfaj itthon, de mi ezt szeretjük és ezt fogjuk tovább csinálni” – mondta Johnny.



A számot eredetileg angolul írták, később született meg az a gondolat, hogy esetlegesen magyarul is kiadnák. Kállay-Saundersnek ez az ötlet nem annyira feküdt, hogy jól hangzik majd magyarul ez az R&B stílus.

„Azután, hogy felvettük egyből tetszett. Új ez a stílus magyarul itthon, de ahogy Johnny mondta, azt csináljuk, amit szeretünk” – folytatta.



Palmer szerint a nyugati trendek néhány év csúszással érkeznek meg hazánkba. Hozzátette, az előadók sokszor hisznek abban, hogy egy dalból sláger lesz, miközben arra is van példa, hogy egy olyan alkotás tetszik meg a rajongóknak, amiben ők nem hittek igazán.

