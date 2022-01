A férfiaknál a 11. helyen kiemelt olasz Jannik Sinner, a 32.-ként rangsorolt, hazai közönség előtt szereplő Alex de Minaur, a nőknél pedig a hetedik kiemelt lengyel Iga Swiatek is magabiztosan vette a harmadik fordulót, és készülhet a nyolcaddöntőre a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Sinner és De Minaur egymással játszik majd a 16 között, míg a 2020-ban Roland Garros-győztes Swiatek a román Sorana Cirstea és az orosz Anasztaszija Pavljucsenkova párharcának továbbjutójával találkozik. Utóbbi játékos az első körben Bondár Annát búcsúztatta.

The world No.9 overcomes Daria Kasatkina 6-2 6-3 to reach the second week at a Grand Slam for the sixth consecutive time.



