A negyedik kiemelt Karolina Pliskova közel volt a kieséshez, meccslabdát is hárított, ám végül legyőzte Amanda Anisimovát csütörtökön, és a harmadik fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyében.

A cseh játékos remekül szervált a találkozón, 24 ászt is ütött, ám ez nem volt elég a magabiztos győzelméhez. Anisimova a második játszmát rövidítésben megnyerte és egyenlített, majd a döntő szett is tiebreakben dőlt el, amelyben a 20 éves hazai teniszező már 5-2-re is vezetett, és 7-6-nál meccslabdához jutott, Pliskova azonban ezt követően már nem veszített pontot.

Take a bow, ladies.



Karolina Pliskova & Amanda Anisimova gave us an incredible match to end Day 4. #USOpen pic.twitter.com/kJqew0K6Dl — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2021



A férfiaknál a világelső Novak Djokovic a papírformának megfelelően könnyedén verte a holland Tallon Griekspoort, a 10. helyen rangsorolt lengyel Hubert Hurkacz ugyanakkor kiesett, méghozzá az első körben Fucsovics Mártont búcsúztató olasz Andreas Seppivel szemben.

Eredmények, 2. forduló (a 32 közé jutásért):



férfiak:

Djokovic (szerb, 1.)-Griekspoor (holland) 6:2, 6:3, 6:2

Berrettini (olasz, 6.)-Moutet (francia) 7:6 (7-2), 4:6, 6:4, 6:3

Shapovalov (kanadai, 7.)-Carballés Baena (spanyol) 7:6 (9-7), 6:3, 6:0

Seppi (olasz)-Hurkacz (lengyel, 10.) 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (8-6)

Sinner (olasz, 13.)-Svajda (amerikai) 6:3, 7:6 (7-2), 6:7 (6-8), 6:4

Monfils (francia, 17.)-Johnson (amerikai) 7:5, 4:6, 6:4, 6:4

Karacjov (orosz, 21.)-Thompson (ausztrál) 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11-9), 6:1

Sock (amerikai)-Bublik (kazah, 31.) 7:6 (7-3), 6:7 (2-7), 6:4, 4:6, 6:3

Nisikori (japán)-McDonald (amerikai) 7:6 (7-3), 6:3, 6:7 (5-7), 2:6, 6:3

Brooksby (amerikai)-Fritz (amerikai) 6:7 (7-9), 7:6 (12-10), 7:5, 6:2

Otte (német)-Kudla (amerikai) 6:4, 6:4, 6:2

Ivaska (fehérorosz)-Pospisil (kanadai) 6:3, 6:4, 7:6 (7-5)

Basilashvili (georgiai)-Cressy (amerikai) 7:6 (7-3), 6:3, 7:5

Harris (dél-afrikai)-Escobedo (amerikai) 6:4, 6:4, 6:2

korábban közölt csütörtöki eredmények:

Zverev (német, 4.)-Ramos (spanyol) 6:1, 6:0, 6:3

Opelka (amerikai, 22.)-Musetti (olasz) 7:6 (7-1), 7:5, 6:4

nők:

Ka. Plisková (cseh, 4.)-Anisimova (amerikai) 7:5, 6:7 (5-7), 7:6 (9-7)

Andreescu (kanadai, 6.)-Davis (amerikai) 6:4, 6:4

Kerber (német, 16.)-Kalinyina (ukrán) 6:3, 6:2

Tomljanovic (ausztrál)-Martic (horvát, 30.) 7:6 (8-6), 6:4

Rogers (amerikai)-Cirstea (román) 7:5, 6:2

korábban közölt csütörtöki eredmények:

Barty (ausztrál, 1.)-Tauson (dán) 6:1, 7:5

Swiatek (lengyel, 7.)-Ferro (francia) 3:6, 7:6 (7-3), 6:0

Kvitova (cseh, 10.)-Kr. Pliskova (cseh) 7:6 (7-4), 6:2

Bencic (svájci, 11.)-Trevisan (olasz) 6:3, 6:1

Pavljucsenkova (orosz, 14.)-Schmiedlova (szlovák) 6:2, 5:7, 6:2

Szakkari (görög, 17.)-Siniakova (cseh) 6:4, 6:2

Pegula (amerikai, 23.)-Doj (japán) 6:3, 6:2

Gracseva (orosz)-Badosa (spanyol, 24.) 6:4, 6:4

Kontaveit (észt, 28.)-Teichmann (svájci) 6:4, 6:1

Sorribes Tormo (spanyol)-Hszie (tajvani) 6:1, 6:3

Raducanu (brit)-Csang (kínai) 6:2, 6:4

Minnen (belga)-Szamszonova (orosz) 6:4, 6:4

