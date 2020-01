A nőknél a címvédő Oszaka Naomi, valamint Serena Williams, a férfiaknál pedig a harmadik kiemelt Roger Federer is magabiztos győzelemmel mutatkozott be hétfőn, az ausztrál nyílt teniszbajnokság főtáblás küzdelmeinek első napján.

A harmadik kiemelt Oszaka a cseh Marie Bouzkova ellen lépett pályára Melbourne-ben és az első játszmát könnyedén nyerte, a másodikban pedig gyorsan kilábalt egy kisebb hullámvölgyből és 2:4 után sorozatban négy játékot begyűjtve győzött.

Like she never left



Osaka navigates Bouzkova 6-2 6-4 to kick off her title defence in impressive fashion.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/qLzF90dtmN