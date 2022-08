A Tennis4U írását változtatáok nélkül közöljük.

Több mint másfél hónap kihagyás után visszatér Fucsovics Márton. A világranglistán 91. magyar Winston Salem-ben játszik az ATP250-es selejtezőjében. A sorsolása biztató, a fiatal (21 éves, 569.) Andres Martin ellen kezd. Azért az figyelmeztető, hogy az amerikai néhány hete Kokkinakis ellen tudott nyerni Washingtonban.



Fucsovics Marci 2017. október 30. óta folyamatosan a top száz tagja, ami nagyon komoly eredmény, de az idei szezonja eddig kevésbé sikeres, mint a legutóbbi öt. Wimbledon után esett vissza a ranglistán közel 40 helyet és azóta nem tudott javítani, mert nem versenyzett, így a 91. és a 98. között mozgott.

Az idei pontversenyben a 96. helyen áll, ami azt jelzi, hogy egyáltalán nem reménytelen a top százban maradás, sőt, egy jó ősszel vissza lehet zárkózni a top 50-hez (nincs sok védendő pontja tavalyról). Ehhez persze kell 1-2 jó eredmény és a 32 meccsből elért 15 győzelemnél jobb mutatóra lesz szükség. Az elsőszámú magyar legutóbb Hubert Hurkacz ellen nyert mérkőzést (június 9-én), a lengyel azóta megnyerte Hallét és döntőt játszott Montrealban. Winston Salem a US Open előtti utolsó felkészülési verseny és a magyarnak most mindenképp meccsre, meccsekre van szüksége, hogy New York-ba jó formában érkezzen.









Bondár Anna is versennyel készül az idei negyedik Grand Slamre. Visszatért Kanadába és ott játszik egy WTA250-es versenyen. Ő a 4. kiemelt és a selejtezőből kap ellenfelet a 16 közé kerülésért. Sajnos, a legjobb magyar azóta, hogy a Hungarian GP elődöntőjébe jutott hét meccsből csak kettőn győzött, és keménypályán 0-2 a nyári mérlege – a top 50-hez neki is mérkőzéseket kell nyernie a következő két hétben.



Érdekes helyzetben van Babos Timi: ma két versenyen is szerepel a neve a programban. Vancouverben ((WTA125-ös) bejutott a döntőbe, párosban, míg Granbyben (WTA250-es, itt játszik Bondár Anna) az egyéni selejtezőben kellene pályára lépnie – ez a mission impossible esete, de a párosban hajrá!

