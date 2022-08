Novak Djokovic legutóbbi Twitter bejegyzésében szomorúan közölte a rajongóival, hogy idén nem lesz lehetősége arra, hogy New Yorkba utazzon és részt vegyen a US Openen.

A januári Australian Openhez hasonlóan a járványügyi korlátozások nem engedélyezik számára a részvételt, ugyanis nem oltatta be magát.

A szerb játékos Wimbledonban elindulhatott idén, ezt a tornát pedig meg is nyerte, ezzel 21. Grand Slam győzelmét aratva.

A játékos a rossz hír ellenére pozitívan és bizakodóan áll a jövő előtt, elmondta, várja hogy ismét pályára léphessen és pozitívan áll a kialakult szituációhoz.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world!