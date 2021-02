A korábbi világelső Simona Halep visszalépett a jövő hétfőn kezdődő dohai női keménypályás tenisztornától.

A román versenyző döntését kedden a szervezők jelentették be a viadal közösségi oldalán. A világranglistán jelenleg harmadik Halep nem indokolta távolmaradását.



A román teniszező az Australian Openen a negyeddöntőben búcsúzott, Serena Williamstől kapott ki.



Korábban a 2019-es US Open-bajnok kanadai Bianca Andreescu és a tavalyi melbourne-i győztes amerikai Sofia Kenin is jelezte, nem indul az 565 ezer dollár (167 millió forint) összdíjazású viadalon.

