Karen Hacsanov és Milos Raonic számára is véget ért a 472 ezer euró (165 millió forint) összdíjazású antwerpeni fedettpályás férfi tenisztorna.

A harmadikként rangsorolt orosz Hacsanov az első játszmát megnyerte ugyan a brit Daniel Evans ellen, közel két és háromnegyed óra játék után mégis kikapott három szettben.

Match point SAVEDDan Evans overcomes Khachanov 3-6, 7-6(7), 6-4 to reach the semi-final in Antwerp @EuroTennisOpen pic.twitter.com/pns4LG81vD



Az ötödik kiemelt kanadai Raonic hasfalhúzódás miatt nem állt ki a negyedikként rangsorolt Grigor Dimitrov elleni mérkőzésre, a bolgár teniszező így játék nélkül jutott elődöntőbe.

Eredmények, negyeddöntő:

Evans (brit)-Hacsanov (orosz, 3.) 3:6, 7:6 (9-7), 6:4

Dimitrov (bolgár, 4.)-Raonic (kanadai, 5.) játék nélkül

De Minaur (ausztrál, 8.)-Giron (amerikai) 6:3, 6:0

Humbert (francia)-Harris (dél-afrikai) 6:3, 7:6 (7-2)



Az elődöntőben: De Minaur-Dimitrov, Evans-Humbert

The last men standing in Antwerp De Minaur vs Dimitrov Evans vs Humbert Who's reaching the @EuroTennisOpen final?