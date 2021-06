Babos Tímea párostársa, a francia Kristina Mladenovic két játszmában kikapott a kazah Jelena Ribakinától a wimbledoni teniszbajnokság 1. fordulójában, és nem jutott a 64 közé.

Babos a párosok mezőnyében hosszabb szünet után újra Mladenoviccsal az oldalán, második kiemeltként vág neki a viadalnak. A kétszeres világbajnok, négyszeres GS-győztes duó legutóbb tavaly a Roland Garroson játszott együtt, amelyet megnyert.



A szabadkártyával induló 34 éves hazai közönségkedvenc, a világranglistán jelenleg 118. Andy Murray négy év után indul ismét egyesben Wimbledonban.



A nyitókörben a georgiai Nikoloz Baszilasvili (24.) ellen lépett pályára, az összecsapás szabadtéren kezdődött és a tető behúzásával zárt térben végződött. A háromszoros Grand Slam-bajnok (2013 és 2016 Wimbledon, 2012 US Open), kétszeres olimpiai aranyérmes Murray - aki korábban ágyéksérüléssel is bajlódott, és ezért kihagyta a két hete zárult Roland Garrost - az első két játszmát megnyerte, a harmadikat elbukta, majd a negyedikben is diadalmaskodott, és végül 3 óra 16 perc alatt jutott tovább.





Tizenegy mérkőzés sötétedés miatt félbeszakadt.

Eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):



férfiak:

Murray (brit)-Baszilasvili (georgiai, 24.) 6:4, 6:3, 5:7, 6:3

Hacsanov (orosz, 25.)-McDonald (amerikai) 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3)

Koepfer (német)-Opelka (amerikai, 27.) 6:4, 7:6 (7-3), 6:2

Martinez (spanyol)-Travaglia (olasz) 6:3, 2:6, 6:4, 6:4

Pospisil (kanadai)-Carballes Baena (spanyol) 6:3, 6:3, 6:3

Broady (brit)-Cecchinato (olasz) 6:3, 6:4, 6:0

FUCSOVICS MÁRTON-Jannik Sinner (olasz, 19.) 5:7, 6:3, 7:5, 6:3

Djokovic (szerb, 1.)-Draper (brit) 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

Tiafoe (amerikai)-Cicipasz (görög, 3.) 6:4, 6:4, 6:3

Rubljov (orosz, 5.)-Delbonis (argentin) 4:6, 6:4, 6:1, 6:2

Bautista Agut (spanyol, 8.)-Millman (ausztrál) 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7-4)

Kudla (amerikai)-Davidovich Fokina (spanyol, 30.) 5:7, 4:6, 7:6 (7-4), 6:3, 6:3

Seppi (olasz)-Sousa (portugál) 4:6, 6:4, 7:5, 6:2

Vesely (cseh)-Hanfmann (német) 6:1, 7:5, 7:6 (7-5)

Kecmanovic (szerb)-Bagnis (argentin) 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7-1)

Anderson (dél-afrikai)-Barrios Vera (chilei) 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 7:6 (7-4)

nők:

Ribakina (kazah, 18.)-Mladenovic (francia) 6:4, 6:0

Begu (román)-Volynets (amerikai) 6:4, 7:5

Ahn (amerikai)-Watson (brit) 2:6, 7:6 (7-3), 8:6

korábban:

Szabalenka (fehérorosz, 2.)-Niculescu (román) 6:1, 6:4

Kenin (amerikai, 4.)-Vang (kínai) 6:4, 6:2

Swiatek (lengyel, 7.)-Hszie (tajvani) 6:4, 6:4

Stephens (amerikai)-Kvitova (cseh, 10.) 6:3, 6:4

Muguruza (spanyol, 11.)-Ferro (francia) 6:0, 6:1

Keys (amerikai, 23.)-Swan (brit) 6:3, 6:4

Golubic (svájci)-Kugyermetova (orosz, 29.) 3:6, 6:1, 11:9

Alekszandrova (orosz, 32.)-Siegemund (német) 6:1, 6:3

Davis (amerikai)-Burrage (brit) 6:2, 6:1

Kerkhove (holland)-Kuznyecova (orosz) 6:3, 6:3

Osorio (kolumbiai)-Kalinszkaja (orosz) 1:6, 6:0, 6:4

Collins (amerikai)-Hercog (szlovén) 4:6, 6:3, 6:2

Boulter (brit)-Lao (amerikai) 6:7 (6-8), 6:3, 6:4

