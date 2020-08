Prágai tornagyőzelemmel tért vissza a koronavírus-járvány okozta szünet után Stan Wawrinka, a svájciak háromszoros Grand Slam-bajnok teniszezője.

A 35 éves játékos a vasárnapi döntőben 7:6 (7-2), 6:4-re verte az orosz Aszlan Karacevet, aki 263. a világranglistán. A salakpályás challenger-verseny összdíjazása 137 560 euró (47,4 millió forint) volt.

Stan is THE MAN in Prague. The first champion of the #ATPChallenger restart. Congrats @stanwawrinka! pic.twitter.com/wUzpHTZBtK