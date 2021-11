Piros Zsombor bravúrgyőzelme után Fucsovics Márton óriási csatában kikapott, így a páros mérkőzés dönt az 1-1-re álló Magyarország-Ausztrália párharcban a tenisz Davis Kupa-döntő torinói csoportküzdelmeiben.

A második szombati meccsre a két kapitány, Köves Gábor és a kétszeres Grand Slam-bajnok Lleyton Hewitt is éljátékosát küldte pályára, a világranglistán 40. Fucsovics és a 34. - de már a 15. helyen is megfordult - Alex de Minaur először találkozott egymással.



Ausztrál szempontból indult jobban a mérkőzés, az öt ATP-tornát nyert rivális rögtön brékelt, csakhogy a 29 éves magyar stabil alapvonaljátékkal és néhány remek átemeléssel 3:3-nál utolérte őt. Öröme azonban nem tartott sokáig, mivel a spanyol állampolgársággal is rendelkező és Spanyolországban élő ellenfél újra elvette az adogatását, aztán megint Fucsovics brékelt. Az ötödik brék ismét a fáradhatatlan De Minaurt hozta kedvezőbb helyzetbe, aki nagy nehezen kiszerválta a 67 perces szettet.



A folytatásban nagyot változott a meccs képe, a magyarok legjobbja egy fokozattal feljebb kapcsolt, minimalizálta a hibákat, és bő negyedóra alatt 3:0-ra elhúzott. Az MTK játékosa bréklabdát hárítva 4:1-re alakította az állást, majd 5:2-nél fogadóként még elpuskázta első játszmalabdáját, a harmadikat viszont már kihasználta, ezzel egyenlített.



Hungarian hammer



Fucsovics finds top gear to earn a decider#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/2by7gQtnoA — Davis Cup (@DavisCup) November 27, 2021



Az utolsó felvonás két brékkel indult, majd 5:5-nél az ausztrál került brékelőnybe. A meccsért adogatott tehát, a mérkőzéslabdáját viszont kihagyta, és Fucsovics bravúrral visszabrékelt. A mindent eldöntő rövidítésben 1-1 után De Minaur 5-1-re meglépett, innen pedig már nem volt visszaút a magyar számára. A heroikus küzdelem 3 óra 6 percig tartott.



A folytatásban Fucsovics Márton és Marozsán Fábián száll szembe Alex Bolttal és John Peersszel a Pala Alpitourban.



A magyar válogatott vasárnap 10 órától a csütörtökön Ausztráliát 3-0-ra verő horvátokkal csap össze a D csoportban. A trió győztese hétfőn az E csoportban szereplő Egyesült Államok, Olaszország, Kolumbia hármas bajnokával találkozik a negyeddöntőben, ahová a hat csoportgyőztes mellett a két legjobb második kerül be.



Eredmények:

Davis Kupa, D csoport, 1. forduló:

Magyarország-Ausztrália 1-1 - állás az egyesek után

Fucsovics Márton-Alex de Minaur 5:7, 6:2, 6:7 (2-7)

Piros Zsombor-John Millman 4:6, 6:4, 6:3



később:

Fucsovics Márton, Marozsán Fábián-Alex Bolt, John Peers

Borítókép: Twitter.com/HUNTennis