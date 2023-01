Hiába vezetett parádés játékkal 1 óra 34 perc után 6:4, 6:4-re Fucsovics Márton az Australian Open 5. napján, a Margaret Court arénában a 15. kiemelt Jannik Sinner ellen, a következő két órában összesen 3 gémet nyert a magyar.



A 4. szettben még 2:0 volt neki, de a fiatal olasz sorozatban 12 játékot hozott és pályafutása során először 0:2-es szettállásról fordított meg egy meccset.







Fucsovics Marci kiválóan adogatott és uralta a pályát az alapvonalról. Időnként sült a keze, képes volt extra megoldásokra, de a védekező játékával is elbizonytalanította Sinnert.



A tiroli legény nem adta meg magát, taktikát váltott, többet támadta a magyar fonákját, miközben egyre jobban szervált, jóval kevesebbet hibázott és a sebességet is növelte.



Fucsovics Marci ugyan kétszer is jobbnak bizonyult már nála Grand Slamen, de ezúttal nem tudott válaszolni a feljavult olasz játékára.



A szakértő ausztrál publikum úgy is élvezte az előadást, hogy az utolsó órában izgalomra nem adott okot a két teniszező, Sinner állva hagyta a magyart, 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0 lett a vége.







Azért ez egy sikeres Australian Open volt Fucsovics Marcinak (227.925AUD és 90 ranglistapont) és ha így teniszezik tovább, akkor hamarosan újra a top 50 tagja lesz.

Forrás: Facebook.com/Tennis4U

Borítókép: Quinn Rooney/Getty Images