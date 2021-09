Fucsovics Márton főként a hullámzó játékáról beszélt, miután kedden öt szettben kikapott az olasz Andreas Seppitől, így kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

"Alig hogy véget ért a négyórás, ötszettes meccsem és vesztesként jöttem le a pályáról, csak az járt a fejemben, hogy nekem mindig is a tenisz volt az életem, és hogy egész életemben arra vágytam és arra készültem, hogy a legjobbak között játszhassak, és ez most már néhány éve így vagy úgy, megadatott" - kezdte értékelését közösségi oldalán.

"Az viszont tény, hogy a tavalyi, amerikai keménypályás szezonom jobban sikerült, mint az idei. Pedig úgy éreztem, hogy a rövid de annál intenzívebb felkészülésem jól sikerült, mégis bátran állíthatom, hogy a tokiói olimpia miatt sokkal csalódottabb voltam, mint az elmúlt percekben, mert akkor még nem hittem, hogy ma a pályán lehetek."

"Seppitől most kikaptam, nem volt egy jó meccs, a szervám, a hangulatom, és a rám jellemző agresszív támadójátékom is hullámzó volt, és ezt az ellenfelem kiválóan kihasználta, a végső győzelem is szinte néhány drámai ponton múlt" - tette hozzá.



A világranglistán 41. magyar játékos öt meccslabdát is elszalasztott a maratoni találkozón a 89. helyen álló rivális ellen, és ő maga is öt mérkőzéslabdát hárított. A 37 éves Seppi - aki 18. New York-i fellépésén 11-edszer jutott tovább a nyitókörből - 2-2-re kiegyenlített kettejük párharcában.



Előzőleg Gálfi Dalma is kikapott az első körben, így mindkét magyar búcsúzott egyesben a US Opentől.

Borítókép: Facebook.com/FucsovicsMárton