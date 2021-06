Fucsovics Márton pályafutása során először bejutott a 32 közé a wimbledoni teniszbajnokságon.

A 29 éves magyar éljátékosra, aki az első fordulóban a 19. helyen kiemelt olasz Jannik Sinnert búcsúztatta, ezúttal a 27 esztendős Jiri Vesely várt. A cseh teniszező pályafutása legjobbjaként, még 2015-ben 35. is volt az ATP-rangsorban, amelyen jelenleg a 72. pozíciót foglalja el. Idei (8/9) és karriermérlegében is (130/146) több volt a vereség, mint a győzelem.



Pályafutása során eddig két ATP-tornán diadalmaskodott: 2015-ben Aucklandben, 2020-ban pedig Púnában.



A világranglistán 48. Fucsovics és balkezes riválisa eddig kétszer találkozott: 2020-ban a dohai kemény pályás viadal selejtezőjében a magyar, 2015-ben Prostejovban egy Challenger-versenyen, salakon Vesely nyert.

Szerdai összecsapásukon a cseh teniszező jutott először bréklabához, de Fucsovics ezt hárította, majd 3:2-es vezetésénél - második fogadóelőnyét egy szép egyenes tenyeressel kihasználva - elvette riválisa szerváját, a folytatásban pedig adogatóként magabiztos játékkal 42 perc után szettelőnybe került.

A második játszmában a nyíregyházi játékos egy kiváló, röviden visszaküldött adogatásfogadással azonnal brékelni tudott, és mivel adogatóként szinte hiba nélkül teniszezett, 5:4-nél előnye megduplázásáért szerválhatott. Az első két pontot ekkor Vesely nyerte, aki azonban a következő labdamenet után - 15:30-nál - a derekát fájlalva pályán kívüli ápolást kért, majd feladta a mérkőzést.



"Magabiztosan mentem pályára, tudtam, hogy esélyes vagyok, csak nem szabad bénáznom" - nyilatkozta az MTI-nek Fucsovics a találkozó után.

Kiemelte, nem szeret balkezes játékossal játszani, mert "fordítva kell gondolkodni", de szerencsére sikerült megoldania a feladatot. Megjegyezte, sajnálta a derekát meghúzó Veselyt, mert gyerekkoruk óta "labdázgatnak" együtt.

"Wimbledon eddig nem igazán sült nekem, nem is értem miért, pedig szeretek füvön játszani. Úgy érzem, most elkaptam a fonalat, nyerni akarok a következő meccsemen is" - tekintett előre a harmadik fordulóra a magyar játékos.

Fucsovics a 32 között a kilencedik helyen kiemelt argentin Diego Schwartzmannal vagy a hazai közönség előtt szereplő Liam Broadyval (143.) találkozik. A magyar játékos párosban és vegyes párosban is játszik a füves pályás Grand Slam-tornán: előbbiben az olasz Stefano Travaglia oldalán a Radu Albot, Nikoloz Baszilasvili moldovai, georgiai kettőssel csap össze, míg utóbbiban - Babos Tímea partnereként - az indiai Sania Mirza és Rohan Bopanna ellen kezd.

Eredmény, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

férfiak:

Fucsovics Márton-Jiri Vesely (cseh) 6:3, 5:4-nél Vesely feladta.

