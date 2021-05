Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a Madridban zajló salakpályás tenisztorna 3,2 millió euró (1,152 milliárd forint) összdíjazású férfi versenyében.

A világranglistán 39. magyar játékos jól kezdett a nála négy hellyel hátrébb rangsorolt kazah Alekszandr Bublik ellen, 5:3-ra vezetett az első szettben, de a rivális innen is fordítani tudott. Előbb kiegyenlített, majd 6:6 után a rövidítésben is visszajött jelentős hátrányból (2-5), így 54 perc után szettelőnybe került. Az első játszma elvesztése rányomta bélyegét Fucsovics játékára, a második szettben egy elvesztett adogatógémmel hamar 3:0-s hátrányba került, és ez elég volt Bubiknak ahhoz, hogy begyűjtse a második játszmát, és ezzel a mérkőzést is.

A találkozó 1 óra 28 percig tartott. A két teniszező negyedszer találkozott egymással, Bublik harmadszor nyert.



Eredmény:

férfiak, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

Bublik (kazah)-Fucsovics 7:6 (7-5), 6:3

Borítókép: Alex Pantling/Getty Images