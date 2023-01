A világranglistán 78. játékos 4:6, 7:5, 2:6, 7:6 (8-6), 6:2-re verte az argentin Federico Coriát (76.), majd másnap az elrendelt hőségszünet közepette, délután 1 órakor már edzett a tűző napon.

"Szokni kell az időt, keménynek kell lenni" - nyilatkozta a Tennis 4U Facebook-oldalon. "Tegnap végig erősnek éreztem magam fizikálisan, nagyon jól sikerült a felkészülésem, és van önbizalmam. Tavaly az első körben kikaptam itt, most nagyon akartam nyerni, és az a 45 világranglistapont is sokat számít. Emellett az 50-60 magyar szurkoló is erőt adott."

A 30 éves teniszező kifejtette, vannak játékosok, akiknek nagy szervájuk van, másoknak nagy tenyeresük, neki pedig az az egyik fegyvere, hogy erős.

Fucsovicsra a 64 között a dél-afrikai Lloyd Harris (186.) vár, aki szintén öt szettben gyűrte le a 17. kiemelt olasz Lorenzo Musettit (19.)

"Ötször találkoztunk, háromszor megvertem őt. Nagyon szívós srác, nagy szervája van, de ő is hosszú meccsen van túl, ráadásul a múlt héten végigjátszott egy challenger-tornát, amit megnyert" - elemezte az ellenfelet a nyíregyházi teniszező, aki élete hatodik Australian Open-főtábláján szerepel.

Fotó: Tennis4U