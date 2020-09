Frances Tiafoe pozitív hangulatban várja a Fucsovics Márton elleni, harmadik fordulós mérkőzését az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A 22 éves hazai versenyző az ausztrál John Millman felett aratott ötjátszmás győzelme után elmondta, ha valaki júliusban azt mondja neki, hogy harmadik körbe jut a US Openen, vélhetően kinevette volna.



"Ideges voltam, azt mondtam magamnak, erre most egyáltalán nem volt szükségem. Kiakadtam, mindent negatívan láttam, úgy voltam a dologgal, hogy rendben, akkor nézzük meg, 2021 mit tartogat" - utalt arra az amerikai játékos, hogy nyáron pozitív lett a koronavírustesztje, emiatt vissza kellett lépnie egy atlantai bemutatótornától is.



"Szerencsére nagyszerű támogatóim, barátaim vannak, akik mondogatták, hogy minden jóra fordul majd. Azóta jól érzem magam és nagyon örülök, hogy itt lehetek" - mondta Tiafoe, aki életében először jutott a 32 közé a hazai Grand Slam-tornán.



Hozzátette: fizikailag nagyszerűen érzi magát, a betegség tünetei nála szinte egyáltalán nem jelentkeztek, csak hasmenése és fejfájása volt három napig.



Tiafoe - akinek legjobb GS-eredménye a tavalyi ausztrál nyílt bajnokság negyeddöntője - jelenleg 82. a világranglistán, de pályafutása legjobbjaként, tavaly februárban 29. is volt. Fucsoviccsal eddig kétszer találkozott, mindkétszer (2018 Genf, salak, illetve 2020 Doha, kemény pálya) a magyar teniszező nyert.

Harmadik találkozójuk várhatóan szombaton lesz.

