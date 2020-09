Elégedetten nyilatkozott egy hónapos amerikai túrájáról Fucsovics Márton, a férfi tenisz-világranglista 66. helyezettje.

"Jó újra itthon lenni, a Cincinnatiből áthelyezett versenyen és a US Openen nyolc meccsből hatot megnyertem, előzőleg aláírtam volna ezt az eredményt. Sok pontot gyűjtöttem, és örülök, hogy ilyen jól sikerült az újrakezdés a koronavírus-járvány miatti leállás után" - mondta szerdán az M1 aktuális csatornának, kiemelve, hogy a tengerentúlon kétszer is megverte a korábbi ATP-világbajnok bolgár Grigor Dimitrovot.



A Davis Kupa-válogatott vezére kifejtette, a nyári felkészülés során sokat fejlődött a szervája és javult a kondíciója, s úgy érzi, jó irányba halad a pályafutása azóta, hogy Jancsó Miklóssal és Nagy Zoltánnal dolgozik együtt.



Ami a New York-i zárt kapus rendezést és a szigorú járványügyi előírásokat illeti, Fucsovics elmesélte, mindenkinek szokatlan volt, hogy be vannak zárva egy "buborékba", csak a pályán és a hotelben tartózkodhattak, ezzel együtt a nézők hiánya segített neki abban, hogy csak a játékra koncentráljon.



Babos Tímea és Kristina Mladenovic első helyen kiemelt párosának kizárásáról úgy vélekedett, hogy sajnálja Babost, és olyan szempontból mindenképpen igazságtalan döntés született, hogy a francia partner egyszer sem produkált pozitív tesztet.



Ami a jövőt illeti, az első számú magyar teniszező elmondta, a hétvégén Rómában selejtezőt kellene játszania, így az átállás rövidsége miatt azt a tornát kihagyja. Utána, ha Hamburgban felfér a főtáblára, akkor elutazik, ha nem, akkor elvégez egy kemény felkészülést a Roland Garrosra.



"Tavaly Párizsban az első körben kikaptam, így nem kell védenem ott pontot, és egy-két megnyert meccsel előrébb jöhetnék a ranglistán. A cél az, hogy az év végére visszakerüljek a top 50-be" - tette hozzá.

