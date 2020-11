A teniszezők világranglistáján az 55. helyen álló, ATP-bajnok sportoló nemcsak a pályán tarol, hanem társoldalunk, a Woohoo.hu villámkérdés-szerváit is profin visszaütötte.



1. Valami, amit csak az érthet, aki Nyíregyházáról származik…

hogy milyen a gyros kifliben.

2. A tökéletes szerva titka:

a jó feldobás.



3. A zenekar, akinek dalai felpörgetnek egy fontos meccs előtt:

BSW, AK264.



Mit mondasz magadnak, mielőtt a pályára lépsz?

„Gyerünk már…”



5. Ki az, akinek mindig keresed a tekintetét a nézőtéren?

Az edzőim és a családtagjaim.



6. A sorozat, ami kikapcsol egy kimerítő edzés után:

Agymenők



7. Az étel, amiért a legszigorúbb étrendet is hajlandó vagy megszegni:

nutellás palacsinta.



8. A dal, ami nem hiányozhat a playlistedről, ha futni mész:

Survivor: Eye Of The Tiger



9. Egyetlen sportoló életéből sem hiányozhat a…

kitartás!



10. A legemlékezetesebb dicséret, amit nem szakmabelitől kaptál:

A Nagypályások (Ballers) sorozat alkotójától, Stephen Levinsontól kaptam elismerő szavakat a Roland Garros (párizsi teniszbajnokság – a szerk.) után.



11. Az első emléked a teniszről:

az apukám elvitt a barátaival a teniszpályára.



12. A szuperhős, akit a legszívesebben kihívnál egy teniszmeccsre:

Vasember



13. Két szó, amivel a legjobban le tudnád írni Wimbledont:

Fű és elegancia.



14. Az érem, ami a legközelebb áll a szívedhez:

A 2018-as genfi ATP 250-es torna aranyérme. (Fucsovics Márton az ATP-torna első magyar egyéni győztese. – a szerk.)



15. Ezt készíted, ha le akarsz valakit nyűgözni a főzőtudásoddal:

Kávét. (nevet)



16. Ami nélkül sosem utaznál el:

fogkefe, telefon, bankkártya.



17. Ez hiányzik legjobban Magyarországról, amikor sokáig távol vagy:

a kutyáim.



18. Utolsó fotó, amit lőttél a mobiloddal:





19. A lecke, amit 2020-ból magaddal viszel:

Viselj maszkot!



20. Ha bárkit megtaníthatnál teniszezni, ki lenne az:

a kiskutyáimnak nagyon jó a labdaérzéke… (nevet)



21. A híresség, akit azért követsz, mert nagyon inspirálónak tartod a személyét:

David Beckham



22. Az év, ami örökre hatalmas fordulópont marad az életedben:

2017 (Fucsovics Márton a számos eredménye mellett ebben az évben került fel először a világ 100 legjobb teniszezőjének listájára. – a szerk.)



23. Star Wars vagy Harry Potter?

Star Wars.



24. A meccs, amit újra és újra lejátszol a fejedben:

Jelenleg a Rublev elleni Roland Garros nyolcaddöntőt.



25. A szuvenír, ami valódi kincsnek számít a külföldi útjaidról:

a nagymamámnak minden új országból hozok egy bögrét.

A cikk folytatásából az is kiderül, Fucsovics Márton miként ünnepli meg a sikereit és melyik sportág a szíve csücske a teniszen kívül. Fény derül arra is, mi a legfontosabb dolog, amit pályafutása alatt tanult. További részletek: itt!

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images