A US Open csütörtöki sorsolása alapján Fucsovics (96. a világranglistán) járt legrosszabbul: a férfimezőny egyetlen magyar főtáblása az ATP-rangsorban 34. hazai kedvenccel találkozik. A 25 éves, 198 centi magas rivális idén 21 győzelmet szerzett már, július közepén Newportban pedig megnyerte pályafutása első tornáját.

A női 128-as mezőny biztos magyar résztvevői közül Bondár Anna (55.) az első fordulóban a 30 éves olasz Camila Giorgival (68.) csap össze, aki pályafutása legjobbjaként 26. is volt a WTA-rangsorban, karrierje során pedig három tornát is megnyert már. Gálfi Dalmára (91.) a spanyol Nuria Párrizas Díaz (64.) vár, akit idén 45.-ként is jegyeztek a ranglistán.

A selejtezőben még Jani Réka érdekelt, Udvardy Panna és Piros Zsombor a kvalifikáció első körében kiesett.

A torna után a várakozások szerint visszavonuló, 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams az első fordulóban a montenegrói Danka Koviniccsel (80.) találkozik.

Fotó: Eduardo MunozAlvarez/VIEWpres