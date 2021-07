Fucsovics Márton öt szettben legyőzte az orosz, Andrej Rubljovot a Roland Garros nyolcaddöntőjében, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé.

Az első szettett Fucsovics nyerte, majd Andrej Rubljov húzta be a következő két játszmát, bár a magyar végig nagyon szoros csatában volt társával. A negyedik szettben aztán Fucsovics elképesztőt menetelt, 6-0-ra húzta be a játszmát. A következő szettben szintén ő nyerte az első három játékot, majd az orosz zárkózni tudott. A mindent eldöntő szettben fej-fej mellett haladtak a felek, de a végig higgadtan játszó Fucsovics behúzta a győzelmet.

Ezzel 14 év után újra lesz magyar játékos a legjobb nyolc között Grand Slamen.

Fucsovics a következő körben a világelső Novak Djokoviccsal találkozik majd.

Fucsovics Márton-Andrej Rubljov: 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3

