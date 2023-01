Fucsovics Márton bejutott a harmadik fordulóba szerdán az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 78. játékosra a 64 között a dél-afrikai Lloyd Harris (186.) várt, aki a nyitókörben legyőzte a 17. kiemelt olasz Lorenzo Musettit (19.). Eddig ötször találkoztak, és a 30 éves magyar háromszor jobbnak bizonyult 31. helyen is megfordult riválisánál.

A hatodik csata nyitószettje is a nyíregyházi teniszező tervei szerint alakult, aki élete hatodik Australian Open-főtábláján szerepel. Kétszer is elvette a 193 centis ellenfél félelmetes adogatását, és 38 perc elteltével már játszmaelőnyben volt. A folytatásban Fucsovics 2:1-nél brékelt ismét, előnyét végigvitte, és 5:3-nál magabiztosan kiszerválta a szettet. A harmadik felvonásban sima adogatógémek sorjáztak egymás után, mígnem 4:4-nél a magyar Davis Kupa-válogatott vezére elszalasztott két bréklabdát. A 25 esztendős Harris azonban hatékonyabbnak bizonyult, és 4:5-nél kihasználta első bréklabdáját a játszmában, ami egyben szettlabda is volt.

Jöhetett a negyedik szett, melyben 1:2-nél az MTK játékosa hat (!) bréklabdát hárított, majd 4:4-nél elvette Harris adogatását, aztán könnyedén kiszerválta a 3 óra 6 perces mérkőzést. Fucsovics - aki eddigi legjobb melbourne-i eredményeként kétszer is nyolcaddöntőt játszott Roger Federerrel - a 32 között a 15. kiemelt Jannik Sinnerrel találkozik. A győzelmi mérlege 2/1 a 21 esztendős olasszal szemben.

Eredmény:

2. forduló (a 32 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Lloyd Harris (dél-afrikai) 6:2, 6:3, 5:7, 6:4

Borítókép: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket a Getty Images